Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, Warriors'ın 2022'deki şampiyonluk çekirdeğini en az bir yıl daha takımda tutmak istediği bildirildi.



Warriors, genel menajer Bob Myers'ın ayrılışı ve maaş bordroları kendileri kadar yüksek olan takımlar için daha cezalandırıcı bir sistem oluşturan ikinci lüks vergi apronu ile belirsiz bir yaz dönemiyle karşı karşıya.



The Athletic'ten Tim Kawakami, Curry'nin en az bir sezon daha şampiyonluk mücadelesi vermek için hanedan çekirdeğini korumaya kararlı olduğunu söyledi:



"Bence en olası senaryo, Warriors'ın kadronun çoğunu en az bir sezon daha bir arada tutması. Curry'nin istediği de bu. Onun görüşü önemli."



Kawakami ayrıca, Warriors ekibi maaş bordrosundan kesinti yapacaksa, Jordan Poole'un bu konuda bariz bir aday haline geldiğini, ancak takımın buna henüz hazır olmadığını ve basketbol bağlamında mantıklı olacak bir takas isteyeceklerini dile getirdi:



"Warriors Poole'u takas etmek istiyorsa, bunu doğrudan yapmak durumunda kalacağını düşünmüyorum."



Warriors, bu sezon playoffların ikinci turunda Los Angeles Lakers'a elenmişti.





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