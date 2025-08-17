Stanimir Stoilov: 'Beraberlik adil bir skor'

Göztepe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Stanimir Stoilov, sahalarında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.





"İKİ TAKIM DA KAZANMAYA ÇALIŞTI"



Deneyimli çalıştırıcı, mücadelenin zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Bugün gerçekten iki takım adına da zor bir maçtı. İki takım da oynamaya, kazanmaya çalıştı, istedi. Biz önemli birkaç fırsat yakaladık, rakibimize fırsat vermedik." dedi.



"BERABERLİK ADİL BİR SKOR"



Son bölümde yaşanan penaltı pozisyonuna da değinen Stoilov, "Son dakikada bir penaltı pozisyonu var. Rakibimiz penaltıdan yararlanamadı. Beraberlik adil bir skor. Kazanmayı çok istiyorduk." ifadelerini kullandı.



