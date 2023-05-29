stanbulspor için hayati maç! Adan Demirspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, kümede kalma adına kritik maçta Adana Demirspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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stanbulspor için hayati maç! Adan Demirspor'u konuk edecek
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29 Mayıs 2023 14:27
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 14:38
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından önce Galatasaray'a 2-0, ardından Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden İstanbulspor, geride kalan 33 mücadelede 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgiyle 35 puan topladı. Sarı-siyahlılar düşme hattında bulunan Bitexen Giresunspor'un 1 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Jason Lokilo, Emeka Eze, Jetmir Topalli, Eduart Rroca, Ertuğrul Ersoy ve Okan Erdoğan sarı kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynanan mücadelesinden, Adana Demirspor 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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