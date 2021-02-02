St. Etienne, Mustafa Muhammed'i alamadı, Modeste ile imzaladı!

Mustafa Muhammed transferinde Galatasaray ile girdiği mücadeleyi kaybeden St. Etienne, forvetini Bundesliga'dan aldı.



Fransız ekibi, bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Anthony Modeste'yi kadrosuna kattığını açıkladı.



Sezon sonuna kadar kiralanan 32 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunduğu da kaydedildi.



Bu sezon Köln'de forma şansı bulmakta zorlanan Modeste, 1 kez 11'de yer aldı.



