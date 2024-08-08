San Antonio Spurs, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre guard Malachi Flynn ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



ESPN'den Andrew Lopez, Flynn'in anlaşmasının garantili maaş içermediğini belirtti



26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Toronto Raptors'taki dördüncü sezonunun ortasında New York Knicks'e takas edilmiş, burada bir ay geçirdikten sonra ise Şubat 2024'te Detroit Pistons'a takas edilmişti.



Flynn, önceki sezon forma giydiği 69 maçta 5,5 sayı ve 1,9 asist ortalamaları yakalamış ve Nisan ayında Atlanta Hawks'a karşı kariyer rekoru 50 sayı kaydetmişti.



Flynn bu karşılaşmada, NBA tarihinde benchten gelen bir oyuncunun attığı en yüksek ikinci sayı performansını göstermiş oldu.





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