Sporting, penaltılarda Arsenal'i devirdi

Sporting, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2'in rövanşında Arsenal ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Sporting, rakibini penaltılarda 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
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Sporting, penaltılarda Arsenal'i devirdi
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17 Mart 2023 01:53
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Sporting, Arsenal deplasmanına konuk oldu.

Emirates'teki maçta ev sahibi Arsenal 19. dakikda Granit Xhaka'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Sporting, bu gole 62. dakikada Pedro Goncalves'in orta sahadan attığı golle karşılık verdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. İlk maçtaki 2-2'lik skorun ardından bu maçtaki 1-1'lik eşitlikle uzatma bölümüne geçildi.

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken, Sporting'te Manuel Ugarte Ribeiro 118. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sporting, penaltılarda rakibine karşı 5-3'lük üstünlük sağladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Sporting'in rakibi, cuma günü gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak.

Görsel Kaynak: Sporting / Twitter

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