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Spor Toto erkek voleybol transfere hızlı girdi

Spor Toto voleybol takımı, altı oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu.

calendar 21 Haziran 2025 14:23 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 14:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Spor Toto erkek voleybol transfere hızlı girdi
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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto; Jesus Herrera, Marko Ivovic, Bennie Tuinstra, İzzet Ünver, Hakkı Çapkınoğlu ve Orçun Ergün'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kübalı pasör çaprazı Herrera, Sırp smaçör Ivovic, Hollandalı smaçör Tuinstra, smaçör İzzet Ünver, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu ve pasör Orçun Ergün ile sözleşme imzalandı.

Başkent ekibi, geçen sezon Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlamıştı.


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