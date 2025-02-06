Spor federasyonları, 6 Şubat'ı unutmadı

Spor federasyonları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, depremin 11 ilde derin izler bırakarak milyonlarca insanın hayatını etkilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Bu acı felaket, hafızalarımıza derin bir yara olarak kazınırken, aynı zamanda milletimizin benzersiz dayanışma ve yardımlaşma ruhunu ortaya koyduğu bir dönüm noktası oldu. Depremin ardından başlatılan yardım seferberliklerinde basketbol camiası olarak bizler de dayanışma ruhuyla harekete geçtik. Federasyonumuz, kulüplerimiz, sporcularımız, sponsorlarımız ve taraftarlarımız birlik içinde hareket ederek bölgedeki yaraları sarmak için önemli projeler gerçekleştirdi. Bugün, hala bu felaketin izlerini taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de birlik ve dayanışma içinde, umutla ilerlemeyi sürdüreceğiz. 6 Şubat 2023 deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."



Türkiye Voleybol Federasyonu ise depremden zarar gören illerin isimlerinin olduğu bir fotoğrafla "Unutmadık" mesajını paylaştı.



Türkiye Hentbol Federasyonunun paylaşımında ise "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük kayıplar verdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Atletizm, boks, güreş, halter, tekvando, tenis branşlarının da yer aldığı Türkiye'deki tüm spor federasyonları, 6 Şubat ile ilgili anma mesajları paylaştı.



Öte yandan, Dünya Güreş Birliği de depremde vefat eden güreşçiler için bir anma mesajı yayımladı.



