Miami Heat koçu Erik Spoelstra, NBA Finallerinin 2. maçında Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'i "bir skorere veya pasöre" çevirmeye çalıştıkları düşüncesine sert tepki gösterdi.



Heat'in 111-108 galip geldiği karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Spoelstra, maç boyunca Nuggets'ın oynama biçimini kontrol etmek adına Jokic'i bir skorere ya da pasöre çevirdikleri düşüncesine karşı çıktı.



Jokic karşılaşmada 41 sayıyla en yüksek skor üreten oyuncu olmasına rağmen, sadece dört asist yapmıştı:



"Saçmalık. Bu sadece işi bilmeyenlerin söyleyeceği tarzda bir şey olabilir. Jokic inanılmaz bir oyuncu. İki sezonda iki kez bu gezegendeki en iyi oyuncuydu. Öylece 'haydi onu skorer yapalım' diyemezsiniz. Onların oyunu böyle değil.



Sizi tehlikeye sokabilecek çok farklı oyun planları var. Biz yaptığımız işe odaklanmalıyız. İşleri zor yoldan yapan bir takımız ve Jokic de sizden pek çok şeyi zor yoldan yapmanızı isteyen bir oyuncu. Ona saygımız sonsuzdur."



Murray, 18 sayı ile Jokic'e bol miktarda sayı yardımı sağlayan tek oyuncu olsa da, takımın geri kalanı hücum açısından önemli bir katkı sağlayamamıştı.





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