Sörloth'tan gazeteciye tepki: "Benden cevap alamazsın"

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Norveç'in Avusturya'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından gazetecilerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
Sörloth'tan gazeteciye tepki: 'Benden cevap alamazsın'
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06 Eylül 2020 14:29
Alexander Sörloth, Norveç'in sahasında Avusturya'ya 2-1 mağlup olduğu maçta yedek kaldı.

64'üncü dakikada oyuna giren ve takımının tek golünün asistini yapan Sörloth, maçtan sonra kendisini yedek bırakan hocası hakkındaki sorulara tepki gösterdi.

Gazetecinin, "Lars Lagerback'ın sizi yedek bırakmasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna, "Klasik gazeteci sorusu" diyerek cevap vermedi. Muhabir bu kez, "Yarım saatten az oynaman hayal kırıklığı mı?" diye sordu. Sörloth, "Tekrar dene ama benden cevap alamazsın. Başka bir şey isteyin" diye tepki gösterdi.



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