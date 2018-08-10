'de 2018/2019 sezonunun ilk maçında son şampiyon, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Galatasaray, geriye düşmesine rağmen Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 yenerek, yeni sezona 3 puanla başladı.Galatasaray'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikada, 30. dakikada kendi kalesineve 90+2. dakikadakaydetti. Ankaragücü'nün golünü 6. dakikadaattı. Bu aynı zamanda Spor Toto Süper Lig 2018/2019 sezonunun ilk golü oldu.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Akhisarspor maçında görev verdiği Martin Linnes, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i yedek kulübesinde oturttu. Bu oyuncuların Mariano Filho, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ilk 11'de görev yaptı.Maçın ilk kartını Galatasaray'dan Rodirgues gördü. Orta sahadaki hava topu mücadelesinin ardından hakem faulü belirlerken, Galatasaray'dan Garry Rodrigues bir de sarı kart gördü. Rodrigues, Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunun ilk kartını gören isim oldu.Mücadelenin 6. dakikasında Mariano, orta sahada topu rakibine kaptırdı. Mokhtar'ın pasında El Kabir savunma arkasına sarkmayı başardı. El Kabir, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı ve ceza sahasında yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Ankaragücü 6. dakikada El Kabir'in golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.Galatasaray, yediği golden sonra daha fazla rakip alanda yer alıp pozisyon arayan taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım 20. dakikada sol kanattan bir korner kazandı. Kullanılan kornerde Maicon'un kafasıyla indirdiği topu Serdar Aziz vole ile kalaye göndermek istedi ancak top savunmadan yine kornere çıktı. Bu kez sağ kanattan Galatasaray bir korner kazandı. Ceza sahasına gönderilen topu bu kez Maicon kafasıyla arka tarafa aşırttı. Arka direkte Serdar Aziz müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı. Galatasara 21. dakikada Serdar Aziz'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.Galatasaray, mücadelenin 30. dakikasında sağ kanattan hücuma çıktı. Mariano sağ çizgide topla buluştu. Brezilyalı oyuncu müsait pozisyonda topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Ankaragücü savunmasında forma giyen Kone ters bir kafa vuruşu yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. Sarı-kırmızılı takım 30. dakikada Kone'nin kendi kalesine attığı golle Ankaragücü karşısında 2-1 öne geçti.Onyekuru ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra şık hareketle rakibinden kurtuldu. Hafif sağ çaprazdan Onyekuru kaleyi düşündü ancak top yan ağlarda kaldı.Mücadelenin 35. dakikasında Galatasaray savunmasının arkasına El Kabir sarktı. El Kabir kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı ve ceza sahası içinde yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Ancak hakem pozisyonun ofsayt olup olmadığını öğrenmek için VAR odasından gelecek onayı bekledi. Kulakıkla kurulan iletişim sonrasında hakem ofsayt kararı verdi ve gol geçerli sayılmadı.İlk yarının kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. İlk 45 dakikayı Galatasaray, Ankaragücü karşısında 2-1 önde kapattı.İkinci yarıya ev sahibi Ankaragücü oyuncu değişikliğie ile başladı. Ev sahibi ekipte İlhan'ın yerine Kenan oyuna dahil oldu.Ankaragücü uzun topla orta sahayı geçti. Galatasaray savunmasının arkasına Bifouma hareketlendi. Galatasaray sahasının ortalarına doğru gelen topu Fernando Muslera da çıktı. Muslera, Bifouma'dan önce topa dokundu. Sağ kanada açılan topa Bifouma hareketlendi. Ancak daha sonra Serdar Aziz araya girdi ve Galatasaray kalesi önemli bir tehlikeyi atlattı.Mücadelenin 64. dakikasında Ankaragücü yine hızlı bir hücuma çıktı. Mokhtar'ın ceza sahası yayından vuruşu savunmadan sekip ceza sahası içine açıldı. El Kabir sağ çaprazdan önünde kalan topu kaleye göndermek istedi ve top direğin az farkla yanından auta çıktı.Fatih Terim oyuna ilk müdahalesini 67. dakikada gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam bu dakikada Garry Rodrigues'i kenara alırken, oyuna Selçuk İnan dahil oldu.Mücadelenin 81. dakikasında Galatasaray'da bir değişlik daha oldu. Sarı-kırmızılı takımda bu dakikada Sinan Gümüş yerine oyuna Belhanda dahil oldu.Gelişen Galatasaray atağında 90+2. dakikada Younes Belhanda'nın şık pasında ceza sahası içinde Eren Derdiyok topla buluştu. Eren Derdiyok kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topun dibine girdi. Eren'in vuruşunda top ağlara giderken, Galatasaray bu dakikada skoru 3-1'e getirdi.Kalan sürede başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etmeyi başardı.