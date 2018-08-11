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Eren Derdiyok: ''Daha iyi olacağım''

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Ankaragücü maçının ardından Eren Derdiyok kısa bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Eren Derdiyok: ''Daha iyi olacağım''
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11 Ağustos 2018 00:13
Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Ankaragücü maçında bir de gol atmayı başaran Eren Derdiyok, kısa bir açıklama yaptı.

Maçın ardından konuşan Eren Derdiyok, ilerleyen haftalarda eksiklerini kapatacağını söyledi.

İşte Eren Derdiyok'un maç sonundaki sözleri...

''Zor bir dönem atlattım, sakatlıklardan sonra. Oynanması çok zor bir sahaydı. Mutluyuz, ilk deplasman maçı her zaman zordur.''

''%100 müyüm? Bir şey söyleyemeyeceğim. Eminim daha iyi olacağım, eksiklerim var. Çalışa çalışa onları da kapatacağım.''

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