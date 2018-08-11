Eren Derdiyok: ''Daha iyi olacağım''

Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Ankaragücü maçında bir de gol atmayı başaran, kısa bir açıklama yaptı.Maçın ardından konuşan Eren Derdiyok, ilerleyen haftalarda eksiklerini kapatacağını söyledi.''Zor bir dönem atlattım, sakatlıklardan sonra. Oynanması çok zor bir sahaydı. Mutluyuz, ilk deplasman maçı her zaman zordur.''''%100 müyüm? Bir şey söyleyemeyeceğim. Eminim daha iyi olacağım, eksiklerim var. Çalışa çalışa onları da kapatacağım.''