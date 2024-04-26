Fenerbahçe yönetiminde derbi mesaisi!

Fenerbahçe yönetimi Beşiktaş derbisi öncesi Samandıra'ya giderek oyuncularla görüşecek ve yemek yiyip oyuncularla görüşecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe yönetiminde derbi mesaisi!
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26 Nisan 2024 12:15
Son güncelleme 26 Nisan 2024 12:20
Fenerbahçe'de camia ve taraftarlar, Sivas'a son dakikada verilen penaltının hatalı karar olmasına rağmen Ali Koç ve yöneticilerin sessiz kalmalarına son derece tepkili.

Bu konuda yönetimden bir tepki gelmedi. Ancak başkan Koç ve kurmaylarının bugün Samandıra'ya çıkarma yapacakları öğrenildi.

Ali Koç ile yöneticilerin, idmanı izledikten sonra teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip yemek yiyecekleri, motivasyon konuşmaları yapacakları belirtildi.

Öte yandan bu akşam oynanacak Adana Demir-Galatasaray maçının birlikte izlenme ihtimalinin de olduğu iddia edildi.

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