Fenerbahçe yönetiminde derbi mesaisi!

Fenerbahçe'de camia ve taraftarlar, Sivas'a son dakikada verilen penaltının hatalı karar olmasına rağmen Ali Koç ve yöneticilerin sessiz kalmalarına son derece tepkili.
Bu konuda yönetimden bir tepki gelmedi. Ancak başkan Koç ve kurmaylarının bugün Samandıra'ya çıkarma yapacakları öğrenildi.
Ali Koç ile yöneticilerin, idmanı izledikten sonra teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip yemek yiyecekleri, motivasyon konuşmaları yapacakları belirtildi.
Öte yandan bu akşam oynanacak Adana Demir-Galatasaray maçının birlikte izlenme ihtimalinin de olduğu iddia edildi.
Bu konuda yönetimden bir tepki gelmedi. Ancak başkan Koç ve kurmaylarının bugün Samandıra'ya çıkarma yapacakları öğrenildi.
Ali Koç ile yöneticilerin, idmanı izledikten sonra teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip yemek yiyecekleri, motivasyon konuşmaları yapacakları belirtildi.
Öte yandan bu akşam oynanacak Adana Demir-Galatasaray maçının birlikte izlenme ihtimalinin de olduğu iddia edildi.
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