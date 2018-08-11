  •  
    Ankaragücü - G.Saray maçından 39 özel kare!
  •  
    "Başkası onu beğenmez ama ben beğeniyorum"
  •  
    Gomis'e teklif var mı? Başkan Cengiz açıkladı..
  •  
    Trabzonspor ile imza için Türkiye'ye iniş yaptı!
  •  
    Türkiye iddiaları için transfer cevabı geldi!..

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçının ardından transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2018 00:40
İlgili Haberler
Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçın ardından 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, transfer konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

İşte Abdurrahim Albayrak'ın Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklama;

''ŞANS ESERİ SAKATLANMA OLMADI''
Bugün maça yetiştiysek, Ankara Emniyet Müdürü arkadaşım sayesinde yetiştik. 45 dakika kala stada geldik. Zor şartlarda maça geldik. Maça gelince zemini gördünüz. Geçen hafta Konya'da da gördük, burada da aynı zemin. Yazık günah. Şans eseri burada bir sakatlık yaşanmadı.

''KİM OYNAR, FATİH HOCANIN KARARI''

Hocamız değişiklikler yaptı, istediğimiz 3 puanı aldık. Geçen sezon galibiyetle kapattık, bu sezon galibiyetle aştık. Kim onyar kim oynamaz Fatih hocanın kararıdır. Geniş bir kadromuz var. Bu hafta Sinan oynadı, haftaya bir başkası oynar. Hocanın kararıdır.

''ARTIK UÇAK İNDİRME YOK''

Biz de transfer yapmak istiyoruz ama hele bugünlerde herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Uçak indirme lafı yok artık. Ne indirebilirsiniz, ne kaldırabilirsiniz. Borcumuz çoğaldı. Futbolcu almak kolay ama nasıl borçları ödeyeceğiz? Kiralık için görüştüğümüz birçok oyuncu var. Sabahları kadar hepimiz maçları izliyoruz. Artık boşa verecek paramız yok. Almak için elimizden geleni yapıyoruz. Transfer inşallah yapacağız ama yapacağımız transfer nokta atış olacak.

''GOMIS'E CİDDİ ÖDEME YAPIYORUZ''

Gomis bizim için çok önemli bir oyuncu. Çok ciddi bir ödeme yapıyoruz. Gomis'ten memnunuz. En kısa zamanda özlediğimiz o formuna ulaşacaktır.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için