Futbolda haftanın programı: Derbi haftası

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 34, Trendyol 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları oynanacak. TFF 2. Lig 37, TFF 3. Lig 30, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ise 29. hafta mücadelelerine sahne olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:
Süper Lig
26 Nisan Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
Trendyol 1. Lig
28 Nisan Pazar:
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
16.00 Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Bodrum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor (11 Nisan)
16.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
28 Nisan Pazar:
15.00 Ankaraspor-Nazilli Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Karacabey Belediyespor-Altınordu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı (Mersin)
15.00 AcnTURK Sigorta Vanspor-Ankara Demirspor (Van Atatürk)
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Bucaspor 1928 (Zafer)
15.00 Esenler Erokspor-Adıyaman FK (Esenler Erokspor)
15.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Futbol (Karaelmas K. Köksal)
30 Nisan Salı:
13.00 Diyarbekirspor-Bursaspor (Diyarbakır)
Kırmızı Grup:
28 Nisan Pazar:
15.00 Düzce Cam Düzcespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (İştirak Düzce Şehir)
15.00 Sarıyer-İskenderunspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Denizlispor-Uşakspor (Denizli Atatürk)
15.00 Menemen FK-Belediye Derincespor (Menemen İlçe)
15.00 Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Soma Atatürk)
15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Karaman FK (Iğdır Şehir)
15.00 GMG Kastamonuspor-Isparta 32 (Gazi)
15.00 İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (İnegöl İlçe)
15.00 Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor (Fethiye İlçe)
TFF 3. Lig
1. Grup:
27 Nisan Cumartesi:
15.00 Aliağa-Kırıkkalegücü (Aliağa Atatürk)
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kepezspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Mardin 1969-İnegöl Kafkasspor (Mardin 21 Kasım)
15.00 Tarsus İdman Yurdu-Karabük İdmanyurdu (Tarsus Burhanettin Kocamaz)
15.00 Malatya Arguvanspor-Talasgücü Belediyespor (Arguvan İlçe)
15.00 Artvin Hopaspor-52 Orduspor (Arhavi İlçe)
2. Grup:
27 Nisan Cumartesi:
15.00 Kemerkent Bulvarspor-Kelkit Hürriyetspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
15.00 Turgutluspor-TPAO Batman Petrolspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Pazarspor-Ergene Velimeşespor (Pazar İlçe)
15.00 Amasyaspor-Silifke Belediyespor (12 Haziran)
15.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Çimentaş Elazığspor (Eynesil İlçe)
15.00 Sapanca Gençlikspor-Karşıyaka (Sapanca Atatürk)
15.00 Hacettepe 1945-Anadolu Üniversitesi (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
3. Grup:
27 Nisan Cumartesi:
15.00 Kuşadasıspor-Onvo Ağrı 1970 (Kuşadası Özer Türk)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Akhisarspor (Darıca İlçe)
15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor (Erbaa İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Silivrispor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Bornova 1877-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Fatsa Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Fatsa İlçe)
15.00 Sivas Dört Eylül-Karaköprü Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
4. Grup:
27 Nisan Cumartesi:
15.00 Orduspor 1967-Siirt İl Özel İdaresi (Yeni Ordu)
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Muş 1984 Muşspor-Güneş Holding Çankaya (Muş Şehir)
15.00 23 Elazığ FK-Sebat Gençlikspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Bitexen Adana 1954 (Nevşehir Gazi)
15.00 İdaş Çatalcaspor-Tokat Plevnespor (Çatalca İzzettin)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
28 Nisan Pazar:
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beşiktaş United Payment (Şehit Vefa Karakurdu)
12.00 Hakkarigücüspor-Trabzonspor (Merzan Şehir)
13.00 ALG Spor-Beylerbeyi (Mehmet Hayri Özkeçeci)
14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor (Vefa)
14.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler (Osmanlı)
14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Batur)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:
Süper Lig
26 Nisan Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
Trendyol 1. Lig
28 Nisan Pazar:
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
16.00 Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Bodrum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor (11 Nisan)
16.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
28 Nisan Pazar:
15.00 Ankaraspor-Nazilli Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Karacabey Belediyespor-Altınordu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı (Mersin)
15.00 AcnTURK Sigorta Vanspor-Ankara Demirspor (Van Atatürk)
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Bucaspor 1928 (Zafer)
15.00 Esenler Erokspor-Adıyaman FK (Esenler Erokspor)
15.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Futbol (Karaelmas K. Köksal)
30 Nisan Salı:
13.00 Diyarbekirspor-Bursaspor (Diyarbakır)
Kırmızı Grup:
28 Nisan Pazar:
15.00 Düzce Cam Düzcespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (İştirak Düzce Şehir)
15.00 Sarıyer-İskenderunspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Denizlispor-Uşakspor (Denizli Atatürk)
15.00 Menemen FK-Belediye Derincespor (Menemen İlçe)
15.00 Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Soma Atatürk)
15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Karaman FK (Iğdır Şehir)
15.00 GMG Kastamonuspor-Isparta 32 (Gazi)
15.00 İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (İnegöl İlçe)
15.00 Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor (Fethiye İlçe)
TFF 3. Lig
1. Grup:
27 Nisan Cumartesi:
15.00 Aliağa-Kırıkkalegücü (Aliağa Atatürk)
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kepezspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Mardin 1969-İnegöl Kafkasspor (Mardin 21 Kasım)
15.00 Tarsus İdman Yurdu-Karabük İdmanyurdu (Tarsus Burhanettin Kocamaz)
15.00 Malatya Arguvanspor-Talasgücü Belediyespor (Arguvan İlçe)
15.00 Artvin Hopaspor-52 Orduspor (Arhavi İlçe)
2. Grup:
27 Nisan Cumartesi:
15.00 Kemerkent Bulvarspor-Kelkit Hürriyetspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
15.00 Turgutluspor-TPAO Batman Petrolspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Pazarspor-Ergene Velimeşespor (Pazar İlçe)
15.00 Amasyaspor-Silifke Belediyespor (12 Haziran)
15.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Çimentaş Elazığspor (Eynesil İlçe)
15.00 Sapanca Gençlikspor-Karşıyaka (Sapanca Atatürk)
15.00 Hacettepe 1945-Anadolu Üniversitesi (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
3. Grup:
27 Nisan Cumartesi:
15.00 Kuşadasıspor-Onvo Ağrı 1970 (Kuşadası Özer Türk)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Akhisarspor (Darıca İlçe)
15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor (Erbaa İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Silivrispor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Bornova 1877-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Fatsa Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Fatsa İlçe)
15.00 Sivas Dört Eylül-Karaköprü Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
4. Grup:
27 Nisan Cumartesi:
15.00 Orduspor 1967-Siirt İl Özel İdaresi (Yeni Ordu)
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Muş 1984 Muşspor-Güneş Holding Çankaya (Muş Şehir)
15.00 23 Elazığ FK-Sebat Gençlikspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Bitexen Adana 1954 (Nevşehir Gazi)
15.00 İdaş Çatalcaspor-Tokat Plevnespor (Çatalca İzzettin)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
28 Nisan Pazar:
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beşiktaş United Payment (Şehit Vefa Karakurdu)
12.00 Hakkarigücüspor-Trabzonspor (Merzan Şehir)
13.00 ALG Spor-Beylerbeyi (Mehmet Hayri Özkeçeci)
14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor (Vefa)
14.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler (Osmanlı)
14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Batur)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU