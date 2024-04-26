Trabzonspor'a Kelechi Iheanacho müjdesi

Trabzonspor, Leicester City kulübü ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek Kelechi Iheanacho için de girişim başlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a Kelechi Iheanacho müjdesi
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26 Nisan 2024 13:47
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Leicester City kulübü ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek Kelechi İheanacho için de girişim başlattı.

Sabah'ın derlediği habere göre; İngiliz basını, 27 yaşındaki Nijeryalı santrforun Karadeniz devine transfer olacağına yönelik haberler yapmaya devam ediyor. İngilizler, 1.85 boyundaki forvetin Trabzonspor'un teklifini düşündüğünü ve karar aşamasına geldiğini yazdı.

Leicester formasıyla toplam 231 maça çıkan İheanacho, 61 gol, 34 asistlik performansıyla 95 gole direkt katkı sundu. 13 milyon euro değeri olan oyuncunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığının vurgulandığı haberde, kararın yakın bir zaman içerisinde verileceği de ifade edildi.

 
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