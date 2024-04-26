Nazilli Belediyespor'da moral için mangal partisi düzenlendi

TFF 2. Lig'de kümede kalmak isteyen Nazilli Belediyespor'da yönetim, oyunculara moral vermek için mangal partisi düzenledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli Belediyespor'da moral için mangal partisi düzenlendi
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26 Nisan 2024 13:50
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kendisi için sezonun son maçında Ankaraspor deplasmanından en az 1 puan alarak rakiplerine bakmaksızın kümede kalışını ilan etmek isteyen Nazilli Belediyespor'a yönetimden moral geldi.

Yönetim, Ankaraspor maçı öncesinde futbolcular ve teknik heyete moral vermek için mangal partisi düzenledi.

Nazilli'de teknik direktör Gürhan Sönmez, "Oyuncularımızın moralleri şu anda çok iyi. Ligin son maçı olan Ankaraspor deplasmanından puan ve puanlar alabilmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Bu takım Ankaraspor deplasmanından puan ve puanlar alarak ligde kalacaktır. Ben buna inanıyorum ve tüm oyuncularıma da güveniyorum. Oyuncularım bunu başaracaklardır" dedi.

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