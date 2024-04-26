Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, derbi müsabakasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı konuk ediyor
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26 Nisan 2024 13:54
Fenerbahçe, cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi müsabakasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

Sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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