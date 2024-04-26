Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı konuk ediyor

Fenerbahçe, cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi müsabakasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Fenerbahçe'de tek eksik
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.
Sınırda 7 isim
Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Fenerbahçe'de tek eksik
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.
Sınırda 7 isim
Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
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