Basketbolda play-off heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise play-off çeyrek final karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaların programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
26 Nisan Cuma:
18.00 Galatasaray Ekmas-Reeder Samsunspor (Sinan Erdem)
27 Nisan Cumartesi:
15.30 Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Çağdaş Bodrumspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Menteşe)
28 Nisan Pazar:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)
18.00 Türk Telekom-Beşiktaş Emlakjet (Ankara)
20.30 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Ülker)
29 Nisan Pazartesi:
19.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Play-off çeyrek final:
1. Maçlar:
26 Nisan Cuma:
16.30 Sigortam.net-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)
18.30 Finalspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi (Karataş Şahinbey)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)
2. Maçlar:
30 Nisan Salı:
18.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Sigortam.net (Iğdır Kazım Karabekir)
20.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
1 Mayıs Çarşamba:
16.00 Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol (Çayırova)
18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Gölbaşı)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaların programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
26 Nisan Cuma:
18.00 Galatasaray Ekmas-Reeder Samsunspor (Sinan Erdem)
27 Nisan Cumartesi:
15.30 Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Çağdaş Bodrumspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Menteşe)
28 Nisan Pazar:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)
18.00 Türk Telekom-Beşiktaş Emlakjet (Ankara)
20.30 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Ülker)
29 Nisan Pazartesi:
19.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Play-off çeyrek final:
1. Maçlar:
26 Nisan Cuma:
16.30 Sigortam.net-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)
18.30 Finalspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi (Karataş Şahinbey)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)
2. Maçlar:
30 Nisan Salı:
18.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Sigortam.net (Iğdır Kazım Karabekir)
20.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
1 Mayıs Çarşamba:
16.00 Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol (Çayırova)
18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Gölbaşı)
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