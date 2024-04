Osman Şenher: 'Fenerbahçe bitti diyenlere inanmayın'

Milliyet yazarı Osman Şenher, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına dair bir yazı kaleme aldı."Süper Lig'in bitmesine beş hafta var. Galatasaray da, Fenerbahçe de zor maçlar oynayacak. Şu an tabii ki sarı-kırmızılıların avantajı büyük. Derli toplu futbol oynuyorlar, moralleri en üst seviyede. Takım, hoca, yönetim, taraftar bütünleşmişler, arada da dört puan fark var.Evet ibre Galatasaray'ı gösterse de bugün Adana Demirspor, haftaya Sivasspor, daha sonra Karagümrük ile dışarda, Fenerbahçe ile sahasında, son olarak da Konyaspor ile deplasmanda oynayacaklar. Bu maçların hangisi kolay? Koca sezon 'Galatasaray şampiyon olamaz' diye bas bas bağıranlar bugün şampiyon belli diye konuşuyorlar. Sakın bu insanlara inanmayın. "Fenerbahçe öldü, bitti" diyenlerin de "Lig bitti, şampiyon belli" diyenlerin konuşmalarını da ciddiye almayın.Galatasaray'ın çok başarılı bir teknik direktörü var. Okan Buruk'un futbolcularla da, taraftarlarla da diyaloğu mükemmel. Ben takımını rehavete sokacağını düşünmüyorum. En ufak bir hatayla bütün avantajı biter. Herhalde bunu kendileri de biliyordur. Evet Fenerbahçe, Sivas karşısında ummadığı bir puan kaybı yaşadı. Ama kesinlikle lige havlu atmadı. Ligin son haftasına kadar, hatta derbi maçında bütün her şeylerini ortaya koyacaklarını, son şanslarını kullanmak için mücadele edeceklerini düşünüyorum.Sarı-kırmızılılar son haftalardaki istekli, arzulu futbolunu devam ettirirse zaten sorun yaşamaz. Biraz sallanırsa başı ağrır, sıkıntıya girer ve panik bile yapabilir.Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında ne kadar zorlanırsa zorlansın kazanacağını düşünüyorum. Kupaya odaklanan siyah-beyazlılar şu an Fenerbahçe'ye kafa tutacak, zorlayacak konumda değil, çok problemleri var. Sonuçta Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadar ligin şampiyonu belli olmayacak, burası kesin. İki takımın da ulemaların dolduruşuna geleceğine inanmıyorum."