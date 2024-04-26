Sivasspor, Avrupa'ya gitmek için sahada

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Avrupa'ya gitmek için sahada
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26 Nisan 2024 13:33
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi (yarın) evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 45 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Fode Koita ve Uğur Çiftçi de Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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