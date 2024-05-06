Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadeleleri salı günü oynanacak maçla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş heyecanı
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06 Mayıs 2024 11:40
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 11:41
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları salı günü oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise 8 Mayıs Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede oynanan ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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