Ergin Ataman: 'Bu adamın ne işi var soyunma odamda!'

Benim soyunma odamda ne yapıyorsun! Kim bu adam! Kim bu adam! Ne yapıyorsun sen! Güvenlik nerede! Bu adamı dışarı çıkarın!" şeklinde bağırdığı videoda, ilgili kişinin "Ben İsrail'den geliyorum" dediği duyuldu.



NE OLMUŞTU?



Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 95-79'luk galibiyetin ardından Maccabi Tel Aviv heyetinden bir kişi ile tartışma yaşadığını söylemiş ve "Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.



İşte Ataman'ın Maccabi maçı yaptığı açıklamaların tamamı;



"Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız."









Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv ile oynanan play-off serisi ikinci maçının ardından soyunma odasında yaşadığını ifade ettiği gerginliğe dair görüntüler ortaya çıktı.Ataman'ın Maccabi heyetinden bir isme,