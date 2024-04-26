Çağdaş Bodrum son umut peşinde

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda sondan ikinci sırada kalarak kurtuluş umutlarını mucizelere bırakan Çağdaş Bodrum Spor, cumartesi günü Play-Off'u garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'u umutlarını korumak için ağırlayacak.
Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
Ligde 27 haftada 8 galibiyet alabilen Bodrum ekibi 15 galibiyetle beşinci olan rakibine yenilirse resmen küme düşecek.
Çağdaş Bodrum kazansa dahi pazar günü 11 galibiyeti bulunan Tofaş deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederse matematiksel olarak lige havlu atacak.
Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
Ligde 27 haftada 8 galibiyet alabilen Bodrum ekibi 15 galibiyetle beşinci olan rakibine yenilirse resmen küme düşecek.
Çağdaş Bodrum kazansa dahi pazar günü 11 galibiyeti bulunan Tofaş deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederse matematiksel olarak lige havlu atacak.
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