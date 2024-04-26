İsmail Kartal, Beşiktaş'a kaybetmiyor

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 4 lig maçında hiç kaybetmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, Beşiktaş'a kaybetmiyor
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26 Nisan 2024 12:23
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Beşiktaş'a gösterdiği performansla dikkat çekti. 

Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 4 lig maçı oynayan 62 yaşındaki çalıştırıcı İsmail Kartal, bu maçların 3'ünü kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı. 

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