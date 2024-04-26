İsmail Kartal, Beşiktaş'a kaybetmiyor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Beşiktaş'a gösterdiği performansla dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 4 lig maçı oynayan 62 yaşındaki çalıştırıcı İsmail Kartal, bu maçların 3'ünü kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 4 lig maçı oynayan 62 yaşındaki çalıştırıcı İsmail Kartal, bu maçların 3'ünü kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı.