Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanında
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26 Nisan 2024 14:07
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 33 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek için Kasımpaşa'yı mağlup etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlığı olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 4-2 kazanmıştı.

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