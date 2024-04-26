Eski futbolcu Ali Güneş'ten derbi ve şampiyonluk tahmini!

Fenerbahçe, Beşiktaş gibi devlerin formasını ıslatan ve döneminin en iyi sağ beklerinden biri olan Ali Güneş, derbi öncesi Milliyet'e konuştu. Ali Güneş Süper Lig'de büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk yarışında favori gördüğü takımı da açıkladı.
İşte Ali Güneş'in açıklamaları:
''FENERBAHÇE FAVORİ!''
''Beşiktaş'ın sezon başından beri Süper Lig'deki performansı ortada. O yüzden kağıt üzerinde Fenerbahçe favori olarak gözüküyor. Ben Beşiktaş'ın bu maçta da çok büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Beşiktaşlı futbolcular bu tarz maçlarda taraftarlarına kendilerini affettirmek isteyecektir. Beşiktaş'ın bu sebeple moral motivasyonu yüksek olacak ama genel itibariyle oyun olarak baktığınızda Fenerbahçe'den daha düşük bir seviyede olduklarını düşünüyorum.
''NORMAL OYUNUNU OYNARSA KAZANIR''
Fenerbahçe'nin aslında ne yapacağı önemli. Eğer Fenerbahçe sezon başında oynadığı normal oyununu oynarsa kesinlikle bu maçta galip geleceklerini düşünüyorum. Her ne kadar Sivas deplasmanında ağır yara alsalar da bundan sonraki maçlarda kazanmak zorundalar ve kendi taraftarının önünde şansını devam ettirmek için mutlak galibiyet almak durumunda olacaklar. Burada Beşiktaş'ın değil, Fenerbahçe'nin sahada ne yapacağı önemli.
''G.SARAY BU SAATTEN SONRA PUAN KAYBETMEZ''
Fenerbahçe'nin Sivas'ta puan kaybedeceğini kimse hesaplayamazdı. Galatasaray'ın bu saatten sonra kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Zaten oturmuş bir kadrosu var ve Okan hoca da sezon başından beri sürekli aynı futbolcuları oynattı. Futbolcuların birbirlerini tanıması, koşu yollarını bilmesi, ne yapması gerektiğini bilen çok iyi bir takım olmasını sağladı. Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye puan kaybetse bile diğer maçları alacaktır. Fenerbahçe adına iyi giden bir sezon bu son 4-5 haftada, Olympiakos maçı dahil, negatife döndü.
İSMAİL KARTAL ELEŞTİRİSİ
Teknik direktörleri çok fazla eleştirmek istemiyorum. Ama bunda da İsmail hocanın negatif olarak bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Olympiakos maçındaki bazı değişikliklere hiç anlam veremedim. Sürekli aynı sistemin içinde kalması ve hiçbir zaman daha ofansif futbol sergilememesi durumunda bile daha fazla değişiklik yapmadı. İsmail hocanın da hataları olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de isim vermek istemiyorum ama bazı hocalarımızın oyun anlayışı ve sistem olarak kendini geliştiremediğini düşünüyorum. Bu da Türk futbolu için maalesef bir eksi ve geriye gidiyor futbol.''
İşte Ali Güneş'in açıklamaları:
''FENERBAHÇE FAVORİ!''
''Beşiktaş'ın sezon başından beri Süper Lig'deki performansı ortada. O yüzden kağıt üzerinde Fenerbahçe favori olarak gözüküyor. Ben Beşiktaş'ın bu maçta da çok büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Beşiktaşlı futbolcular bu tarz maçlarda taraftarlarına kendilerini affettirmek isteyecektir. Beşiktaş'ın bu sebeple moral motivasyonu yüksek olacak ama genel itibariyle oyun olarak baktığınızda Fenerbahçe'den daha düşük bir seviyede olduklarını düşünüyorum.
''NORMAL OYUNUNU OYNARSA KAZANIR''
Fenerbahçe'nin aslında ne yapacağı önemli. Eğer Fenerbahçe sezon başında oynadığı normal oyununu oynarsa kesinlikle bu maçta galip geleceklerini düşünüyorum. Her ne kadar Sivas deplasmanında ağır yara alsalar da bundan sonraki maçlarda kazanmak zorundalar ve kendi taraftarının önünde şansını devam ettirmek için mutlak galibiyet almak durumunda olacaklar. Burada Beşiktaş'ın değil, Fenerbahçe'nin sahada ne yapacağı önemli.
''G.SARAY BU SAATTEN SONRA PUAN KAYBETMEZ''
Fenerbahçe'nin Sivas'ta puan kaybedeceğini kimse hesaplayamazdı. Galatasaray'ın bu saatten sonra kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Zaten oturmuş bir kadrosu var ve Okan hoca da sezon başından beri sürekli aynı futbolcuları oynattı. Futbolcuların birbirlerini tanıması, koşu yollarını bilmesi, ne yapması gerektiğini bilen çok iyi bir takım olmasını sağladı. Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye puan kaybetse bile diğer maçları alacaktır. Fenerbahçe adına iyi giden bir sezon bu son 4-5 haftada, Olympiakos maçı dahil, negatife döndü.
İSMAİL KARTAL ELEŞTİRİSİ
Teknik direktörleri çok fazla eleştirmek istemiyorum. Ama bunda da İsmail hocanın negatif olarak bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Olympiakos maçındaki bazı değişikliklere hiç anlam veremedim. Sürekli aynı sistemin içinde kalması ve hiçbir zaman daha ofansif futbol sergilememesi durumunda bile daha fazla değişiklik yapmadı. İsmail hocanın da hataları olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de isim vermek istemiyorum ama bazı hocalarımızın oyun anlayışı ve sistem olarak kendini geliştiremediğini düşünüyorum. Bu da Türk futbolu için maalesef bir eksi ve geriye gidiyor futbol.''
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