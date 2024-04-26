Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 359. randevu

Fenerbahçe ve Beşiktaş tarihlerinde 359. kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin 134, Beşiktaş'ın 127 galibiyet elde ettiği derbilerde sarı-lacivertli takım 497, siyah-beyazlı takım ise 456 kez topu ağlarla buluşturdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 359. randevu
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26 Nisan 2024 13:55
Son güncelleme 26 Nisan 2024 14:58
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yapacakları maçla 359. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda yapılacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli ekip ile siyah-beyazlı takım, Türk futbol tarihinde bugüne dek 358 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 134, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 497 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 456 gol kaydetti.

LİGDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 136. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 135 derbide sarı-lacivertliler 48, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda her iki takım da 156'şar gol kaydetti.

SON 10 DERBİNİN 5'İNDE KAZANAN YOK

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçın 5'i beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 2'sini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

 

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