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Fernando Muslera: ''Başlangıçlar önemlidir''

Fernando Muslera, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fernando Muslera: ''Başlangıçlar önemlidir''
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11 Ağustos 2018 00:11
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı file bekçisi, ilk maçıın her zaman çok önemli olduğunu dile getirdi.

İşte Fernando Muslera'nın maç sonu açıklamaları...

''İlk maçlar her zaman için zordur. Başlangıçlar çok önemlidir. Ankaragücü deplasmanı zor bir deplasman. Onlar da ikinci ligden geldiler. Daha heyecanlılar. Taraftar gücüyle zor bir maç olacağını biliyorduk.''

''Diğer taraftna saha şartları, çok kötü bir sahada oynadık. Bu yüzden önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum.''

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