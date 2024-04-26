NBA, Golden State Warriors guardı Stephen Curry'nin 2023-24 sezonu için Yılın Clutch Oyuncusu ödülünü kazandığını duyurdu.



45 birincilik oyu alan Curry, bu başarıya Chicago Bulls forveti DeMar DeRozan'ı (34 oy) ve Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ı (11 oy) geride bırakarak ulaştı.



36 yaşındaki oyuncu, 43 maçta bitime beş dakika kala skor marjının beş sayı civarında olduğu süreçlerde toplamda 189 sayı atarak, bu alanda lig lideri oldu.



Curry'nin 74 maçta 26.4 sayı, 5.1 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakaladığı sezonda Warriors, play-in turnuvasında Sacramento Kings'e elenmişti.



Kings guardı De'Aaron Fox, geçen sezon ligde bu ödülü kazanan ilk isim olmuştu.





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