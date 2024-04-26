Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Los Angeles Lakers'a karşı playoff ilk tur serisinde 3-0 öne geçen Nuggets için kazanmanın "bir yaşam tarzı" olduğunu söyledi.



Nuggets, Batı Konferansı playofflarının ilk turundaki 3. maçta aldığı 112-105'lik galibiyetin ardından Lakers'ı üst üste ikinci kez playoffların dışında bırakmanın eşiğine gelmiş durumda.



Denver ekibinin yıldız ismi Jokic, bu durumun yaratabileceği rehavete nasıl kapılmadığıyla ilgili ise şu şekilde konuştu:



"Sanırım bir keresinde kazanmanın bizim için bir yaşam tarzı olduğunu ve bundan gerçekten keyif aldığımızı söylemiştim. Kazanmak gerçekten güzel. Özellikle de çok sayıda maç kazandığınızda, herkes mutlu oluyor, herkes oynamak istiyor ve sisteme de inanıyor... Ben kaybettiğimiz zaman da buradaydım, o döneme geri dönmek istemiyorum."



Üçüncü maçta Jokic 24 sayı, 15 ribaund, 9 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Nuggets seride 3-0 öne geçti ve Lakers'a karşı üst üste 7'si playofflarda olmak üzere 11 maç kazandı.





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