Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, geçtiğimiz hafta Miami Heat'e karşı oynadığı play-in turnuvası maçı öncsinde başlayan Bell paralizisi isimli yüz felci vakası için tedavi gördüğünü söyledi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Embiid'in bu rahatsızlığı dikkat dağıtıcı bir etken olmamak adına gizli tutmayı tercih ettiğini ve bu soruna rağmen oynamaya devam ettiğini bildirdi.



Bell paralizisi, VII. kranial sinirin bir fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan ve etkilenen tarafta yüz kaslarının kontrol edilememesine neden olan bir yüz felci olarak biliniyor. İyileşme süreci ise genellikle iki hafta ile altı ay arasında başlıyor.



Embiid, konuyla ilgili "Talihsiz bir durum, ben olaya böyle bakıyorum. Ama bu bir mazeret değil, oynamaya devam etmeliyim" şeklinde konuştu.



76ers yıldızı, geçtiğimiz gece New York Knicks'e karşı alınan 125-114 galibiyette 50 sayıyla playoff kariyeri rekorunu kırmış ve Sixers'ı ilk tur serisinde 2-1'e getirmişti.





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