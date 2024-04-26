Dünya dev derbiyi bekliyor! 100 ülkede canlı yayın

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da başlayacak derbiyi 100 ülke canlı yayınlanacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Dünya dev derbiyi bekliyor! 100 ülkede canlı yayın
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26 Nisan 2024 13:01
Trendyol Süper Lig'de tüm gözler, cumartesi akşamı Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbiye çevrildi. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve nefesleri kesecek bu derbinin öncesi ve sonrasındaki tüm heyecan beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak.

100 ÜLKEDE CANLI YAYIN

beIN SPORTS'un küresel gücüyle dünyaya açılan Süper Lig karşılaşmalarına bir yenisi 27 Nisan akşamı eklenecek ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak. Tüm bu maçlar ve çok daha fazlası hafta sonu Türkiye'nin spor ekranı ekranı beIN SPORTS'ta olacak.

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