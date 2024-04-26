Fenerbahçe istatistiklerde Beşiktaş'ı solladı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi için nefesler tutuldu. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi iki takımın performansları masaya yatırıldı.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜNLÜK
Puan ve gol açısından tarihi bir sezon yaşayan Sarı-Lacivertliler, her şeye rağmen zirveyi ele geçiremedi. Galatasaray'ın 4 puanlık avantajı var. Beşiktaş ise 4 puanla Trabzonspor'un arkasında, 4'üncü sırada bulunuyor. Maç öncesi rakamlara bakıldığında ise Fenerbahçe rakamsal olarak Beşiktaş'a üstünlük kurdu.
KARTAL'DA İSABET VAR GOL YOK
Toplam 317 şut çekip 151 isabet bulan Beşiktaş, buradan 44 gol elde etti. Fenerbahçe ise kaleyi tam 454 kez denerken, 224 isabet buldu, 87 gol attı. İsabet açısından Beşiktaş üstün olsa da tabelaya yansımadı.
Sarı-Lacivertliler gollerin 42'sini sol, 34'ünü sağ ayak, 7'sini kafayla attı. Kara Kartal da 44 golden 25'ini sağ ayakla kaydetti, 10 gol sol ayakla geldi. 8 tane kafa golü var. F.Bahçe'nin yarısı kadar gol atan Siyah-Beyazlılar, rakibine göre daha çok kafayı kullandı.
87 kez ile ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe'nin gol atma sıklığı 34,1 dakika. Bu sezon 44 gol atan Kartal 67,5 dakikada kaldı.
KADIKÖY'DE YENİLMİYOR
Ancak son yıllarda Kadıköy'de Beşiktaş'ın ezeli rakibine üstünlüğü var; Kanarya burada son galibiyetini 22 Aralık 2019'da aldı. Sarı-Lacivertliler'in evinde oynanan son 3 maçın 2'sini Beşiktaş kazandı, 1'i berabere bitti. Üstelik Siyah-Beyazlılar bu 2 galibiyetini 10 kişi oynayarak aldı. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın stadında kazanamama hasreti bu sezon son buldu. Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi 3-1'lik skorla kazanan Kanarya, Kartal'ı yeni stadında ilk kez yenmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜNLÜK
Puan ve gol açısından tarihi bir sezon yaşayan Sarı-Lacivertliler, her şeye rağmen zirveyi ele geçiremedi. Galatasaray'ın 4 puanlık avantajı var. Beşiktaş ise 4 puanla Trabzonspor'un arkasında, 4'üncü sırada bulunuyor. Maç öncesi rakamlara bakıldığında ise Fenerbahçe rakamsal olarak Beşiktaş'a üstünlük kurdu.
KARTAL'DA İSABET VAR GOL YOK
Toplam 317 şut çekip 151 isabet bulan Beşiktaş, buradan 44 gol elde etti. Fenerbahçe ise kaleyi tam 454 kez denerken, 224 isabet buldu, 87 gol attı. İsabet açısından Beşiktaş üstün olsa da tabelaya yansımadı.
Sarı-Lacivertliler gollerin 42'sini sol, 34'ünü sağ ayak, 7'sini kafayla attı. Kara Kartal da 44 golden 25'ini sağ ayakla kaydetti, 10 gol sol ayakla geldi. 8 tane kafa golü var. F.Bahçe'nin yarısı kadar gol atan Siyah-Beyazlılar, rakibine göre daha çok kafayı kullandı.
87 kez ile ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe'nin gol atma sıklığı 34,1 dakika. Bu sezon 44 gol atan Kartal 67,5 dakikada kaldı.
KADIKÖY'DE YENİLMİYOR
Ancak son yıllarda Kadıköy'de Beşiktaş'ın ezeli rakibine üstünlüğü var; Kanarya burada son galibiyetini 22 Aralık 2019'da aldı. Sarı-Lacivertliler'in evinde oynanan son 3 maçın 2'sini Beşiktaş kazandı, 1'i berabere bitti. Üstelik Siyah-Beyazlılar bu 2 galibiyetini 10 kişi oynayarak aldı. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın stadında kazanamama hasreti bu sezon son buldu. Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi 3-1'lik skorla kazanan Kanarya, Kartal'ı yeni stadında ilk kez yenmeyi başardı.