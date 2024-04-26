Pınar Karşıyaka'nın konuğu Merkezefendi

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 4 sıra içinde bitirmesi daha önce kesinleşip Beşiktaş'la üçüncülük için çekişen Pınar Karşıyaka, cumartesi günü ligde kalışını matematiksel olarak büyük oranda garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket'i Ege derbisinde ağırlayacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak.



Bilet fiyatları öğrenci 75, tam 200 TL olarak açıklanırken, 14 yaş altındaki çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında maçı ücretsiz izleyebilecek.



Ev sahibinde sakatlanan Carey ve Kenan, konuk ekipte ise Badzim ile Pecarski forma giymeyecek.



Karşıyaka ligde 28 maçta 19 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Son 5 maçta 4 galibiyet alarak rahatlayan Merkezefendi'nin ise 11 galibiyeti var.





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