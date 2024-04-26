Pınar Karşıyaka'nın konuğu Merkezefendi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde üçüncülük yarışını sürdüren Pınar Karşıyaka, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; ksk.org.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Merkezefendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2024 13:41
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 4 sıra içinde bitirmesi daha önce kesinleşip Beşiktaş'la üçüncülük için çekişen Pınar Karşıyaka, cumartesi günü ligde kalışını matematiksel olarak büyük oranda garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket'i Ege derbisinde ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak.

Bilet fiyatları öğrenci 75, tam 200 TL olarak açıklanırken, 14 yaş altındaki çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında maçı ücretsiz izleyebilecek.

Ev sahibinde sakatlanan Carey ve Kenan, konuk ekipte ise Badzim ile Pecarski forma giymeyecek.

Karşıyaka ligde 28 maçta 19 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Son 5 maçta 4 galibiyet alarak rahatlayan Merkezefendi'nin ise 11 galibiyeti var.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery