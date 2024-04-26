Beşiktaş yıldız oyuncusuyla sözleşme uzattı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş iç transferde Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme uzattı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş yıldız oyuncusuyla sözleşme uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2024 14:44
Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da iç transfere odaklanan Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı.

Sercan Dikme'nin haberine göre iç transfere hız veren Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme uzattı.

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek sona erecek 24 yaşındaki savunmacının henüz ne kadarlık bir kontrat süresine sahip olduğu açıklanmadı.

27 MAÇA ÇIKTI

2022 yazında Adana Demirspor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç siyah-beyazlı ekiple 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery