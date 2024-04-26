Beşiktaş yıldız oyuncusuyla sözleşme uzattı

Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da iç transfere odaklanan Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı.
Sercan Dikme'nin haberine göre iç transfere hız veren Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme uzattı.
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek sona erecek 24 yaşındaki savunmacının henüz ne kadarlık bir kontrat süresine sahip olduğu açıklanmadı.
27 MAÇA ÇIKTI
2022 yazında Adana Demirspor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç siyah-beyazlı ekiple 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
Sercan Dikme'nin haberine göre iç transfere hız veren Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme uzattı.
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek sona erecek 24 yaşındaki savunmacının henüz ne kadarlık bir kontrat süresine sahip olduğu açıklanmadı.
27 MAÇA ÇIKTI
2022 yazında Adana Demirspor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç siyah-beyazlı ekiple 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
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