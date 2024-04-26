Hatayspor'un konuğu RAMS Başakşehir

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligdeki 33 karşılaşmada topladığı 33 puanla haftaya 18. sırada giren Hatayspor, 49 puanla 5. sırada bulunan RAMS Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.
RAMS Başakşehir, sezonun ilk yarısında Hatayspor'u 1-0 yenmişti.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligdeki 33 karşılaşmada topladığı 33 puanla haftaya 18. sırada giren Hatayspor, 49 puanla 5. sırada bulunan RAMS Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.
RAMS Başakşehir, sezonun ilk yarısında Hatayspor'u 1-0 yenmişti.
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