Hatayspor'un konuğu RAMS Başakşehir

Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'un konuğu RAMS Başakşehir
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26 Nisan 2024 14:03
Son güncelleme 26 Nisan 2024 14:04
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki 33 karşılaşmada topladığı 33 puanla haftaya 18. sırada giren Hatayspor, 49 puanla 5. sırada bulunan RAMS Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.

RAMS Başakşehir, sezonun ilk yarısında Hatayspor'u 1-0 yenmişti.

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