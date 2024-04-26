Fenerbahçe'de yıldızlar derbi için harekete geçti!

Fenerbahçe'de yıldız futbolcular Beşiktaş maçı için harekete geçerek takıma derbinin önemini anlatıyor. Sarı-lacivertliler, erken golle maçı lehlerine çevirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yıldızlar derbi için harekete geçti!
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26 Nisan 2024 12:05
Fenerbahçe'de futbolcular Beşiktaş maçı öncesi sürekli toplantılar yapıyor.

Dzeko, Tadic, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncular, takım arkadaşlarına her fırsatta derbinin önemini anlatıyor. Bu maçı kazanmanın kendileri için bir zorunluluk olduğuna vurgu yapıyor.

Geçen sezon kadroda olan oyuncular, Kadıköy'de Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kaybedilen derbinin şampiyonluk yolunda nasıl bir darbe vurduğunu anlatarak bu kez aynı kazanın yaşanmaması gerektiğinin altını çiziyorlar.

GALİBİYET ŞİFRESİ ERKEN GOL

Futbolcular, 50 bin taraftarın desteğiyle sahaya çıkacaklarını belirterek güçlü bir oyun ve erken golle atmosferi tamamen kendi lehlerine çevirmeleri gerektiğini kaydediyorlar.

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