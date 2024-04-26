Eyüspor'dan dev hamle: Manuel Lanzini

Eyüpspor'da yeni sezon kadro planlaması sürüyor. İstanbul ekibi, Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Imago
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Eyüspor'dan dev hamle: Manuel Lanzini
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26 Nisan 2024 14:08
Eyüpspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Kaliteli bir takım oluşturmak isteyen İstanbul ekibi, transfer görüşmelerine başladı.

MANUEL LANZINI HAMLESİ

Eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor.

MALİYET GÖRÜŞÜLÜYOR

İstanbul temsilcisi, oyuncunun maliyetini düşürmek istiyor. Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek.

Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.



 
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