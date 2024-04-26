Trabzonspor'da Berat Özdemir gelişmesi

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Berat Özdemir, gelecek sezonda takımda kalmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Berat Özdemir gelişmesi
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26 Nisan 2024 12:51
Trabzonspor, orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in takımda kalma arzusunu değerlendiriyor.

İki sezon önce Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq kulübünden transfer olan ve geçen sezon 1 yıllığına kiralanan 25 yaşındaki ön libero, Trabzon'da mutlu olduğunu ve kulüpte kalmak istediğini teknik ekibe iletti.

1.87 boyundaki başarılı futbolcu için Trabzonspor yönetimi, sezon sonunda harekete geçmeyi planlıyor. Özdemir'in Al-Ettifaq ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Trabzonspor, oyuncunun performansından memnun kalmış görünüyor ve onu kadrosunda tutma niyetinde. [Kaynak: 61Saat]

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