Trabzonspor'da Berat Özdemir gelişmesi

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in takımda kalma arzusunu değerlendiriyor.
İki sezon önce Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq kulübünden transfer olan ve geçen sezon 1 yıllığına kiralanan 25 yaşındaki ön libero, Trabzon'da mutlu olduğunu ve kulüpte kalmak istediğini teknik ekibe iletti.
1.87 boyundaki başarılı futbolcu için Trabzonspor yönetimi, sezon sonunda harekete geçmeyi planlıyor. Özdemir'in Al-Ettifaq ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Trabzonspor, oyuncunun performansından memnun kalmış görünüyor ve onu kadrosunda tutma niyetinde. [Kaynak: 61Saat]
İki sezon önce Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq kulübünden transfer olan ve geçen sezon 1 yıllığına kiralanan 25 yaşındaki ön libero, Trabzon'da mutlu olduğunu ve kulüpte kalmak istediğini teknik ekibe iletti.
1.87 boyundaki başarılı futbolcu için Trabzonspor yönetimi, sezon sonunda harekete geçmeyi planlıyor. Özdemir'in Al-Ettifaq ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Trabzonspor, oyuncunun performansından memnun kalmış görünüyor ve onu kadrosunda tutma niyetinde. [Kaynak: 61Saat]
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