Fatih Terim'den 'zemin' için büyük tepki

"GOMIS İLE ÖZÜR KONUSU OLMADI"

FEGHOULI VE BELHANDA'NIN YEDEK OLMASI

"BAZI MEVKİLERE YENİ OYUNCULAR..."

, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Fatih Terim, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söylerken, saha zemini için tepki gösterdi.Tecrübeli teknik adam ilk olarak zemin konusunda konuşurken' ifadelerini kullandı.Fatih Terim, 3 puanın da mutluluk verdiğini söylerkendedi.Fatih Terim, Gomis ile ilgili bir soru üzerine, "Özür konusu olmadı, söz konusu değil. Hepimiz profesyoneliz ve profesyonel isteklerimiz oluyor. Bunlar olmayınca başkaları cezalandırılmamalı. Kendisinin yönetimden bir talebi oldu. Galatasaray'ın durumu ve UEFA kriterleri çok açık. Biz bir aileyiz ve herkesi kazanma adına uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.Galatasaray forması ve menfaatinin ortak değerleri olduğunu vurgulayan Terim, Gomis'in kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.Gomis'in geçen sezon takımın diğer oyuncuları gibi şampiyonlukta önemli katkı yaptığını belirten Terim, "Kendisini kazanmak için uğraşacağız. 3 kulvarda oynuyoruz. Herkesin hazır olmasını ve herkesi fazla fazla kullanmak istiyorum. Hazırlık kampı arkasından hazırlık maçları ve Süper Kupa süresince bu sorunlar halledilmedi." diye konuştu.Terim'e, Feghouli ve Belhanda'nın yedek başlamasıyla ilgili bir soru da yöneltildi.Belhanda'nın takıma iki hafta sonra katıldığını anlatan Terim, fizik olarak zamana ihtiyacı olduğunu aktardı.Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:"Milli takım arası bizim için son zaman sınırı olacak. O ana kadar ufak tefek sıkıntılar olacak. 3 futbolcu Dünya Kupasından ayrı ayrı zamanda geliyor. 6 ay oynamamış Onyekuru'yu transfer etmişiz. Ben de fizyoterapistlere 'Şampiyonlar Ligi'ne kadar çıkarak devam edelim, birdenbire çok üstten girmeyelim' diye talimat verdim. Galatasaray takımının mevcut kadrosu içinde kullanılabilecek her şeyi maksimuma çıkarmak istiyorum."Fatih Terim, transferle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:"Bildiğim kadarıyla bir gelişme yok. Biz teknik işlerle uğraşıyoruz, diğer işlerle diğer arkadaşlar ilgileniyor. Bizim işimiz başımızdan aşkın. Ayın 31'ine kadar bazı değişiklikler olacağına inanıyorum. Galatasaray Kulübünün almadaki becerisi kadar satmada da becerisi olması gerekiyor. Artık bu refleksi göstermeliyiz. Bazen önemli bir nokta olarak önümüze çıkıyor. 20 günümüz daha var. Bir yandan oynayacağız, bir yandan bunları halledeceğiz. Satılmazsa da bu takımla oynayacağız. Şampiyonlar Ligi seviyesini hepimiz biliyoruz. Bu yeter mi yetmez, daha üste çıkmamız lazım. Ne kadar çıkabiliriz, onu da önümüzdeki birkaç maçta göreceğiz. Onun için fazla oyuncu kazanmaya çalışıyorum. Biraz daha seri oyuncularla ve geniş kadroyla oynamak istiyorum. Bazı mevkilere yeni oyuncular biriktirmek zorundayız. Galatasaray biraz daha hareketli oynamak zorunda. Herkes de bu mücadelenin içinde olmalı."Terim, bir dönem teknik direktörlük yaptığı Ankaragücü'nün yöneticileri ve taraftarlarına teşekkür etti.Sarı-lacivertli camiada güzel günler yaşadıklarını vurgulayan Terim, şunları kaydetti:"Ankaragücü taraftarları, dün otele geldiler, bugün de yöneticiler geldi. Güzel formalar yaptırmışlar, çiçekler, hediyeler ve benim bir maçtaki fotoğrafımı verdiler. Demek ki 32 sene önce bu intibayı bırakmışım. Ankaragücü'nde 2 sene çok güzel şeyler yaşadım ve onlara da güzel şeyler yaşattığımı düşünüyorum. Ankaragücü, çok önemli ve taraftarla birleşince de tehlikeli olan bir takım. Bugün bize de zor anlar yaşattılar. Ankaragücü deplasmanı her zaman tehlikelidir. Benim açımdan güzel bir geceydi. Birimiz kazanır, birimiz kaybederiz ama bu dostluğumuzu kaybettirmez."Fatih Terim, maçta burnu kırılan İlhan Parlak'a da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.