Zion'ın, OKC'ye karşı ilk turda dönmesi beklenmiyor

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın, Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan playoff serisinde sakatlıktan dönme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Zion'ın, OKC'ye karşı ilk turda dönmesi beklenmiyor
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26 Nisan 2024 12:13
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın, Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan playoff serisinde sakatlıktan dönme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

FanDuel TV'nin Run It Back programında konuşan The Athletic'ten Shams Charania, Williamson'ın playofflarda oynama konusunda gerçekçi bir şansa sahip olması için, Pelicans'ın muhtemelen ilk turu geçmesi gerekeceğini bildirdi.

Williamson mevzubahis hamstring sakatlığını, 16 Nisan'da Los Angeles Lakers'a karşı oynanan play-in turnuvası karşılaşmasında geçirmişti.

Geçtiğimiz Salı günü muhabirlere konuşan Williamson, playoffların bir noktasında geri dönmesinin "kesinlikle gerçekçi" olduğunu söylemişti.

Williamson ayrıca, oynamasına izin verilmeden önce belirli testleri geçmesi ve "temel seviyeye geri dönmesi" gerektiğini belirtmişti.

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