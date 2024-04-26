Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 22. hafta maçları oynanacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon cumartesi günü başlayacak 22. hafta maçlarıyla tamamlanacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:



27 Nisan Cumartesi:



15.30 Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)



28 Nisan Pazar:



15.00 Konyaaltı Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)



16.00 Görele Belediyespor - Tekirdağ Süleymanpaşa (13 Şubat)



17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



29 Nisan Pazartesi:



18.00 Yenimahalle Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



Play-off müsabakaları



Normal lig sezonunu 1. ila 8. sıra arasında bitiren takımlar play-off müsabakaları oynayacak.



2023- 2024 sezonu sonunda Süper Lig'de 9. ve 10. olan takımlar sezonu tamamlayacak, 11. olan takım ise Süper Lig'den bir alt lige (1. Lig) düşecek.





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