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SON DAKİKA: Süper Lig Puan durumu 17.Hafta, Süper Lig'de son sıralama

Süper Lig'de 17. hafta maçları devam ediyor. Sezonun ilk yarısında heyecanın sürdüğü Spor Toto Süper Lig'de 17. haftada sıralama nasıl oldu? İşte 17. haftada Süper Lig'de puan durumu ve 17. hafta fikstürü....

Kaynak: Sporx.com
SON DAKİKA: Süper Lig Puan durumu 17.Hafta, Süper Lig'de son sıralama
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24 Aralık 2017 21:12
Ligde ilk yarının son haftasında, takımlar puan ve puanlar için savaşıyor. Süper Lig 17. hafta puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Heyecanın her hafta katlanarak arttığı Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Son maçların ardından puan durumu nasıl değişti? İşte son durum ve detaylar...

SÜPER LİG'DE 17. HAFTA MAÇLARI

22 ARALIK CUMA
Antalyaspor 3-1 Aytemiz Alanyaspor

23 ARALIK CUMARTESİ
Bursaspor 1-1 Gençlerbirliği 
Sivasspor 2-1 Beşiktaş 
Konyaspor 1-1 Fenerbahçe

24 ARALIK PAZAR
Kayserispor 0-1 Malatyaspor 
Karabükspor 1-1 Trabzonspor 
Kasımpaşa 1-2 Başakşehir 
Galatasaray 3-1 Göztepe

25 ARALIK PAZARTESİ
Osmanlıspor 20:00 Akhisarspor



SÜPER LİG PUAN DURUMU, TIKLAYIN...

1-Başakşehir (36 Puan)
2-Galatasaray (35 Puan)
3-Fenerbahçe (33 Puan)
4-Beşiktaş (30 Puan)
5-Kayserispor (30 Puan)
6-Göztepe (30 Puan) 
7-Trabzonspor (29 Puan)




SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

Antalyaspor - Beşiktaş 
Kayserispor - Galatasaray
Fenerbahçe - Göztepe
Konyaspor - Trabzonspor 
Bursaspor - Başakşehir 
Sivasspor - Akhisarspor
Osmanlıspor - Malatyaspor
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
Karabükspor - Gençlerbirliği

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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