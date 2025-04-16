Beşiktaş'ta gözler Göztepe deplasmanına çevrilmişken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hücum hattında genç isimlere yöneliyor.
Ciro Immobile'nin düşen formu ve Ernest Muçi'nin sakatlığı nedeniyle yeni arayışlara giren Norveçli çalıştırıcı, cumartesi günü oynanacak zorlu karşılaşmada kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.
GENÇLER SAHNE ALACAK
Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra Süper Lig'de üçüncülük hedefini sürdüren ancak son 5 maçta 11 puan kaybeden siyah-beyazlılarda, Solskjaer'in 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'na bir kez daha şans vermesi bekleniyor.
Başakşehir maçında ilk kez 11'de görev alan genç forvet, gol atamasa da ortaya koyduğu enerji ve mücadeleyle teknik heyetin beğenisini kazandı. Göztepe karşısında da Mustafa'nın ilk 11'de başlaması planlanıyor.
SEMİH KADROYA DÖNÜYOR
Kırmızı kart cezası nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Semih Kılıçsoy da Göztepe maçında takıma geri dönüyor. 26 Ocak'taki Antalyaspor deplasmanından bu yana ilk kez bir maça 11'de başlama ihtimali olan genç yıldız, Muçi'nin yokluğunda sol kanatta görev alacak.
Solskjaer'den hücum hattında değişiklik!
Göztepe deplasmanına hazırlanan Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Ciro Immobile ve sakatlığı bulunan Ernest Muçi'nin yokluğunda Semih Kılıçsoy ile Mustafa Erhan Hekimoğlu'na 11'de şans verecek.
Beşiktaş'ta gözler Göztepe deplasmanına çevrilmişken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hücum hattında genç isimlere yöneliyor.
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