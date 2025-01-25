Solskjaer'den bir isme ret bir isme evet

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelişi, transfer borsasında Beşiktaş'ın adını ön plana çıkardı. Menajerler, isim listeleriyle Kartal'ın kapısını çalıyor.
Menajerlerin önerdiği isimlerden sol kanat oyuncusu Demarai Gray ve sağ kanat oyuncusu Marcus Edwards öne çıktı. Solskjaer, Sporting Lizbon forması giyen Edwards için olumlu rapor verdi.
Norveçli teknik adam Al-Ettifaq'ta düşen performansı sebebiyle Gray ile ilgili net bir karara varamadı.
İKİ OYUNCUNUN RAKAMLARI
Marcus Edwars
Sporting Lizbon forması giyen Marcus Edwards, bu sezon başkent ekibinde süre bulmakta zorlanıyor. 10 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki oyuncu, yalnızca 346 dakika sahada kalabildi ve bu süre zarfında üç gol kaydetti. Edwards'ın Sporting ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
Demarai Gray
Suudi Arabistan ekiplerinden AL Ettifaq'ta forma giyen Demarai Gray, bu sezon 10 maçta forma giydi ve 754 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 1 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027'de sona erecek.
Menajerlerin önerdiği isimlerden sol kanat oyuncusu Demarai Gray ve sağ kanat oyuncusu Marcus Edwards öne çıktı. Solskjaer, Sporting Lizbon forması giyen Edwards için olumlu rapor verdi.
Norveçli teknik adam Al-Ettifaq'ta düşen performansı sebebiyle Gray ile ilgili net bir karara varamadı.
İKİ OYUNCUNUN RAKAMLARI
Marcus Edwars
Sporting Lizbon forması giyen Marcus Edwards, bu sezon başkent ekibinde süre bulmakta zorlanıyor. 10 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki oyuncu, yalnızca 346 dakika sahada kalabildi ve bu süre zarfında üç gol kaydetti. Edwards'ın Sporting ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
Demarai Gray
Suudi Arabistan ekiplerinden AL Ettifaq'ta forma giyen Demarai Gray, bu sezon 10 maçta forma giydi ve 754 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 1 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027'de sona erecek.