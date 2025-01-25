Solskjaer'den bir isme ret bir isme evet

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, teklif edilen isimlerden Demarai Gray'e olumsuz baktı, Marcus Edwards'a "Olabilir" dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den bir isme ret bir isme evet
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25 Ocak 2025 11:59
Son güncelleme 25 Ocak 2025 12:03
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelişi, transfer borsasında Beşiktaş'ın adını ön plana çıkardı. Menajerler, isim listeleriyle Kartal'ın kapısını çalıyor.

Menajerlerin önerdiği isimlerden sol kanat oyuncusu Demarai Gray ve sağ kanat oyuncusu Marcus Edwards öne çıktı. Solskjaer, Sporting Lizbon forması giyen Edwards için olumlu rapor verdi.

Norveçli teknik adam Al-Ettifaq'ta düşen performansı sebebiyle Gray ile ilgili net bir karara varamadı.

İKİ OYUNCUNUN RAKAMLARI

Marcus Edwars



Sporting Lizbon forması giyen Marcus Edwards, bu sezon başkent ekibinde süre bulmakta zorlanıyor. 10 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki oyuncu, yalnızca 346 dakika sahada kalabildi ve bu süre zarfında üç gol kaydetti. Edwards'ın Sporting ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. 


Demarai Gray



Suudi Arabistan ekiplerinden AL Ettifaq'ta forma giyen Demarai Gray, bu sezon 10 maçta forma giydi ve 754 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 1 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027'de sona erecek.


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