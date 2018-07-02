Sokak futbolunun bir numaralı adresi, Neymar Jr's Five'ta şampiyon belli oldu

Dünyaca ünlü futbolcu ve Red Bull sporcusu Neymar Jr'ın adını taşıyan turnuvanın Türkiye Büyük Finali'ni, Kompleksliii birinci bitirdi ve Dünya Finali'ne gitmeye hak kazandı. 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale'deki Truva Atı'nın yanında bulunan alanda düzenlenen organizasyonda bir dönemin efsanevi futbolcularından İlhan Mansız da bir takım kurdu ve ünlü yayıncı Mervan Tepelioğlu ile dostluk maçı yaptı. Dünya Finali, 21 Temmuz'da Brezilya'da gerçekleştirilecek. Dünya Şampiyonu ise Neymar Jr'ın kaptanlığını yaptığı takım ile gösteri maçı yapacak.Geçmişte mahalle aralarında oynanan futbolu canlandırmak için Red Bull sporcusu Neymar Jr'ın adıyla Çanakkale'nin simgelerinden Truva Atı'nın yanında düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr's Five'ın Türkiye Şampiyonu belli oldu. 320 takımın katıldığı elemelerde şampiyon olan 8 ekibin mücadele ettiği Neymar Jr's Five'ın Türkiye Finali'nde rakibi Kuzenler'i 5-1 mağlup eden Kompleksliii, Brezilya'daki Dünya Finali'ne katılmaya hak kazandı. 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında CarrefourSA sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden İlhan Mansız da yer aldı ve gençlere destek verdi.Neymar Jr's Five'ta ünlü yayıncı Mervan Tepelioğlu, efsane futbolcu İlhan Mansız'a bir maç teklifi yaptı. İkili, turnuvaya katılan oyunculardan takımlarını oluşturarak heyecanlı bir mücadele gerçekleştirdi.İlhan Mansız "Sokak futbolu çocuklarının gelişimi açısından çok önemli. Hem teknik açıdan hem fiziksel açıdan kendini geliştirebileceği ve daha sonra futbola değerler katabileceğin bir yer. Başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ve Türkiye gibi sokak kültürünün yüksek olduğu yerlerde birçok ünlü futbolcunun buralardan keşfedildiğini görüyoruz. Benim hayatımda da önemli bir rolü vardır. Ben 9 yaşımda Türkiye'ye geldim. Herhangi bir kulüpte top oynamadım. Mahalle arasında maçlarımız olurdu. Taştan kaleler yapardık. O şekilde kendimi geliştirdim" açıklamasını yaptı. "Bugün burada olmak benim için onur verici. 2018 Troya Yılı, Türkiye Finali'nin de Çanakkale'de yapılma nedeni. Birçok futbolsever var burada. Kazanan takım Brezilya'ya gidecek. Çok heyecan verici bir olay" diye konuşan eski milli futbolcu "Çocuklara mutlaka dışarıda oynamalarını tavsiye ediyorum. Sokak futboluna önem vermelerini öneriyorum. Sokak futbolu futbolun çok önemli bir parçası" dedi.İlhan Mansız "Bu tarz etkinlikler bence çok önemli. Çünkü insanların evden çıkıp sosyalleşmesi, kendini geliştirmesi gerekiyor. Red Bull'a da sokak futboluna önem verdiği için teşekkür ediyorum. Belki buradan çok önemli yetenekler çıkabilir" ifadesini kullandı.Truva Atı Heykeli'nin bulunduğu alanın yanında oynanan maçlar, elemelerde olduğu gibi bir kez daha nefes kesti. Turnuvanın büyük finaline, Gençlerbirliği, Kuzenler, International Students, Pask, Uni Avcılar, Bitse de Gitsek, Mısırlı futbolcularıyla dikkat çeken Başakşehir Flamengo, Kompleksliii, FUTSAN ve RB Chelsea katıldı.Türkiye Şampiyonu Kompleksliii, 21 Temmuz'da dünyanın dört bir yanında şampiyon olan takımlarla Dünya Finali'nde mücadele edecek. Eğer Türkiye finalisti burada da birincilik koltuğunun sahibi olursa dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr ile hem tanışma hem de maç yapma fırsatı yakalayacak.Farklı konseptiyle dikkat çeken turnuva geçen sezon tam 62 ülkede düzenlenmişti. 122 bin 368 oyuncunun katıldığı, 9.474 karşılaşmanın gerçekleştiği Neymar Jr's Five, 34 bin 534 takım mücadele etmiş, Romanya takımı tüm rakiplerini geride bırakarak Neymar ve ekibiyle karşılaşmıştı.Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Neymar Jr's Five'ın önemli kuralı centilmenlik. 16 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu cinsiyet gözetilmeksizin turnuvaya katılabiliyor. Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosuna katabiliyor. Turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor ve eksik kalan takım artan baskı altında maça devam ediyor. Takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.