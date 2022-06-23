Skriniar'ın alternatifi Kim Min-Jae

İtalya Serie A ekiplerinden, Sloven stopertakımdan ayrılması ihtimaline karşınbelirledi.İtalyan basınında çıkan haberlere göre;ısrarla istediğiyerine şimdiden iki alternatif belirleyen, Sloven yıldız takımdan ayrılırsa bu isimler için girişimlere başlayacak.Skriniar'ın PSG'ye gitmesi halinde benzer bir oyun tarzına sahip olan25 yaşındaki Sırp stoperi Nikolagündemine alan Inter'in, bu transfericivarına tamamlayabileceği ifade edildi.Milenkovic'in yanı sırade listesinde bulunanyıldızıde gündemine alan Inter'in, Türkiye'de oldukça iyi bir sezon geçiren oyuncuyu Skriniar için iyi bir alternatif olarak değerlendirdiği ifade edildi.Kim Min-Jae geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 1 gol başarısı gösterdi. Daha önce Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesindeserbest kalma maddesi olduğu öne sürülmüştü.