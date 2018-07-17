Sivasspor yeni sezona Bolu'da ısınıyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalıştı.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural ile Sergio Rochet, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, 17 Temmuz Salı akşamı yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalıştı.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural ile Sergio Rochet, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, 17 Temmuz Salı akşamı yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın