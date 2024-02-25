Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.Pendikspor, 16. dakikada Gökcan Kaya'nın attığı golle öne geçti. Sivasspor, bu gole 26. dakikada Queensy Menig ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Sivasspor, 59. dakikada Caner Osmanpaşa ile öne geçti. 69. dakikada ise sahneye Rey Manaj çıktı ve Sivasspor'u 3-1 öne taşıdı. Manaj, Pendikspor maçındaki golüyle birlikte bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.Sivasspor, uzatma dakikalarında Fode Koita'nın attığı golle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.Sivasspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, 6. dakikada sakatlandı. Omzu çıkan Bartuğ Elmaz hastaneye kaldırıldı. Sivasspor'da sakatlanan Bartuğ yerine 8. dakikada Charilaos Charisis oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 37'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Pendikspor, 26 puanda kaldı.Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.6. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyuna devam edemedi. Omzundan sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyun alanına çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.10. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, N'Jie'nin önünde kaldı. N'Jie'nin sert şutunda, Erdem Canpolat son anda topu kornere çeldi.16. dakikada Pendikspor 1-0 öne geçti. Thiam'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Gökcan Kaya, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi.24. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası içinde Gökcan Kaya'nın yaptığı vuruşta, top kale direğinin yanandan auta çıktı.26. dakikada Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Charisis'nin pasıyla topla buluşan Menig, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.33. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar ilerleyen Ndiaye'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.49. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmayı aşan top ceza sahasındaki Gökcan Kaya'nın önünde kaldı. Gökcan Kaya'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.59. dakikada Sivasspor 2-1 öne geçti. Menig'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.69. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Charisis'nin pasıyla topla buluşan Manaj, rakibin geçtikten sonra kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldı. Manaj, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-190+5. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşunda, müdahalede bulunan kaleci Erdem Canpolat'ın kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.BG Grup 4 EylülBurak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün KamacıAli Şaşal Vural, Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz (Dk. 8 Charisis) (Dk. 88 Koita), Caktas (Dk. 71 Poungouras), N'Jie (Dk. 72 Emrah Başssan), Menig (Dk. 88 Camara), ManajErdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Dk. 78 Murat Akça), Welinton, Sequeira, Midtsjö (Dk. 66 Lusamba), Ndiaye, Halil Akbunar (Dk. 66 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 78 Erencan Yardımcı), Thiam, Umut NayirDk. 16 Gökcan Kaya (Siltaş Yapı Pendikspor) Dk. 26 Menig, Dk. 59 Caner Osmanpaşa, Dk. 69 Manaj, 90+5 Koita (EMS Yapı Sivasspor)Dk. 21 Manaj, Dk. 45+4 Charisis (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45+1 Welinton, Dk. 45+3 Thiam, Dk. 57 Alpaslan Öztürk, Dk. 68 Lusamba (Siltaş Yapı Pendikspor)